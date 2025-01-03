عين على الحكم | ركلة جزاء وذكريات هدف برشلونة الملغي يطلان على مواجهة فالنسيا وريال مدريد

اعتراضات على التحكيم في مباراة ريال مدريد وفالنسيا...

شهدت مباراة فالنسيا وريال مدريد، في الدوري الإسباني، بعض من الجدل التحكيمي، واعتراضات من لاعبي الفريق الملكي، على حكم اللقاء في الشوط الأول.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا على فالنسيا في المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، على ملعب ميستايا.

ونجح هوجو دورو، في خطف الهدف الأول لفالنسيا بالدقيقة 27، وسط اعتراضات من لاعبي ريال مدريد، على حكم المباراة بحجة وجود خطأ لصالح رودريجو، في بداية الهجمة التي تحولت إلى هدف.

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وكانت مباراة برشلونة، ورايو فاييكانو، في شهر أغسطس الماضي حالة مشابهة لمثل تلك الحالة، عندما ألغى الحكم هدفًا سجله ليفاندوفسكي، بسبب دهس كوندي قدم مدافع فاييكانو.

وتجددت اعتراضات لاعبي ريال مدريد، على الحكم في الدقيقة 34 عندما انطلق فينيسيوس، بهجمة من الجانب الأيسر، وتوغل بها إلى منطقة الجزاء وسقط بعد تداخل من مدافع فالنسيا، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء للميرينجي.

وفي الدقيقة 55 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد، وتقدم لتسديدها بيلينجهام، وارتطمت في القائم، واعتقد البعض أن الحكم سيعيد تنفيذ ركلة الجزاء، إلا أن القانون لا يسمح باعادة الركلة في حال تحرك الحارس، إلا إن لمس الكرة.

وفي الدقيقة 79 أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة، في وجه فينيسيوس جونيور، بعد اشتباكه مع حارس فالنسيا، ليسقط الأخير على الأرض، وبعد العودة لتقنية الفيديو، يقرر الحكم طرد النجم البرازيلي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، دخل المباراة وعينه على النقاط كاملة لخطف صدارة الترتيب من أتلتيكو مدريد، حيث يأتي الميرينجي في المركز الثاني ومعه 40 نقطة، وبفارق نقطة عن الروخي بلانكوس المتصدر.