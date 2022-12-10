تحقيق رسمي من الاتحاد الدولي بسبب مشاغبات الأرجنتين وهولندا .. لكن ميسي ينجو!

علي رفعت
|
Lionel Messi Wout Weghorst Sergio Aguero World Cup 2022Getty Images/Twitter
كأس العالمهولندا vs الأرجنتينهولنداالأرجنتينليونيل ميسي

أخبار كانت مقلقة بعض الشيء!

أشارت تقارير صحفية إلى إمكانية تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد المنتخب الأمريكي الجنوبي للإيقاف فيما تبقى من مباريات كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

جاء هذا بعد تسريب أنباء عن وجود تحقيق للاتحاد الدولي فيما يخص أحداث مباراة الأمس، وتصريحات ليونيل وفريقه حول الحكم والشجارات داخل وخارج الملعب.

لكن بحسب ما ذكر الصحفي جاستون إيدول العامل في قناة "تي واي سي"، والمشهور قربه من الفريق ومن ليونيل ميسي، فإن ذلك التحقيق لن يحمل عقوبات لقائد الأرجنتين أو لأي لاعب آخر.

وأوضح أن مثل تلك التحقيقات يتم فتحها بشكل تلقائي عندما تظهر خمس بطاقات صفراء أو أكثر في المباراة الواحدة، كإجراء احترازي.

جدير بالذكر أن الأرجنتين كانت قد فقد الثنائي جونزالو مونتيل وماركوس أكونيا بالفعل في المباراة المقبلة أمام كرواتيا بسبب تراكم البطاقات.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

202563 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 55881فرنسا، 2018
  • 40788ألمانيا، 2014
  • 78432إسبانيا، 2010
  • 27462إيطاليا، 2006
202563 الأصوات
معركة التريفيا الكبرى! لغاية ١٠٠٠٠$ من الجوائز اليومية
سجل الآن

اختيارات المحررين