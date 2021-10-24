تحقيق إنجليزي بسبب لافتة عنصرية ضد السعودية

لافتة عنصرية من جماهير كريستال بالاس

أعلنت شرطة "كرويدون متروبوليتان" البريطانية، عن فتح تحقيقًا في حادثة رفع لافتة عنصرية ضد المملكة العربية السعودية خلال مباراة جمعت بين كريستال بالاس ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي.

وشهدت مباراة كريستال بالاس ونيوكاسل قيام بعض المشجعين برفع لافتة عنصرية ضد السعودية، بعد الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد منذ أيام.

شرطة "كرويدون متروبوليتان" كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أعلنت خلالها عن فتح تحقيق في رفع لافتة عنصرية ضد السعودية.

وأكدت الشرطة على أنها تقوم خلال الوقت الحالي، بتقييم المعلومات فيما يخص اللافتة العدائية التي رفعها مشجعو كريستال بالاس خلال المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي.

وقامت جماهير كريستال بالاس بمهاجمة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب السماح بالاستحواذ السعودي على نيوكاسل يونايتد، وذلك عبر صورة بها رجلًا يرتدي الزي السعودي، وبها العديد من العبارات العنصرية.

اللافتة بها صورة لمدير أعمال أيضًا، في إشارة لاستحواذ السعودية على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وهو الأمر الذي ترفضه جماهير كريستال بالاس.

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وتعادل كريستال بالاس مع نيوكاسل بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.