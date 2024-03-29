تحفيز للمشجعين قبل معركة دوري الأبطال.. برشلونة وباريس سان جيرمان يقتحمان "الترند!"

المردود على أرضية الميدان أهم من وسائل التواصل!

هناك "ترند" يجوب موقع "إكس" في الأيام الأخيرة، هو عبارة عن صورة ثابتة بسهم أسود على خلفية بيضاء مع عبارة "اضغط هنا" باللغة الإنجليزية.

نشرت الحسابات الرسمية لأندية عديدة من كبار أوروبا هذه الصورة، منها مثلًا برشلونة وباريس سان جيرمان، ولكن ما المغزى من هذه الصور؟.

هذه الصور يشير السهم فيها إلى خانة "ALT-TEXT" الخاصة بوصف الصورة، وهنا يترك كل حساب عبارة من أجل أنصاره فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة على سبيل المثال قام حسابه الرسمي بنشر الصورة مع إشارة بسهم لعبارة: "إذا كنت تقرأ هذا الكلام فأنت كولي (مشجع) حقيقي لبرشلونة".

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أما باريس سان جيرمان فعبر بالصورة عن تأهل فريق كرة القدم النسائية له إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكتابة عبارة: "نحن في نصف النهائي".