فيديو | تحفة الهلال الفنية .. انبهار نجوم إنتر ميامي وأول طلبات تركي آل الشيخ!

مساء اليوم الإثنين.. تم افتتاح ملعب "المملكة آرينا" رسميًا؛ وهو معقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الجديد، والذي جاء هدية من معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

آل الشيخ أعلن في وقتٍ سابق، الموافقة على التنازل عن ملعب "بوليفارد هول" التابع للهيئة العامة للترفيه، إلى الزعيم الهلالي، مقابل 40 مليون ريال سعودي، في الموسم الرياضي الواحد، قبل أن يتم اطلاق اسم "المملكة آرينا" عليه.

الملعب الجديد احتضن المباراة الأولى مساء اليوم؛ تلك التي جمعت بين الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، على كأس "موسم الرياض".

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نجوم إنتر ميامي ظهروا وهم منبهرين بمعقل الهلال الجديد؛ حيث قاموا قبل بداية المباراة، بالتقاط مجموعة من الصور والفيديوهات للملعب، الذي تم تأسيسه في 60 يومًا تقريبًا.

ومن ناحيته.. ألقى تركي آل الشيخ، كلمة سريعة بمناسبة افتتاح الملعب؛ حيث طالب الجماهير الحاضرة، بترديد نشيد المملكة العربية السعودية بـ"أصواتهم"، أمام أكثر من 100 دولة تتابع لقاء الهلال وإنتر ميامي.

وشكر معالي المستشار، الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على دعمهما الهائل للقطاع الرياضي السعودي، والذي كان عاملًا كبيرًا في إقامة مثل هذه الفعاليات المثيرة.