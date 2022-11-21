تحطم الأرقام وليس البيضة .. صورة رونالدو وميسي تحصد الملايين!

الصورة أصبحت حديث العالم

استمرت صورة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سوياً من أجل "لويس فيتون" في جذب الانتباه، وهذه المرة بسبب الأرقام القياسية للمشاهدات.

وجمع بيت الأزياء الشهير النجمين من أجل الحملة الدعائية لأحدث إصداراته من المجموعة الشتوية، الصورة التي تحمل العديد من التفاصيل الخاصة.

وبعد ساعة وحيدة من نشرها، جمعت الصورة 7.5 مليون إعجاب على حساب رونالدو على إنستجرام، و8.2 مليوناً على حساب ميسي، وقرابة 700 ألف عبر حساب "لويس فيتون".

ورغم الأرقام القياسية والسريعة، ولكن تظل صورة النجمين بعيدة عن الصورة الأكثر جمعاً للإعجاب عبر التطبيق، وهي صورة البيضة الشهيرة التي تحظى بإعجاب 55 مليون متابع للحساب الخاص بها!

يذكر أن النجمين رونالدو وميسي لم يجتمعا معاً من أجل تصوير الصورة كما كشف الفيلم الدعائي الذي نشره بيت الأزياء الفرنسي لكواليس العمل.