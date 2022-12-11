تحضير للدوري الأوروبي؟ برشلونة يطلب مواجهة آرسنال في ديسمبر

الفريق يعود إلى النشاط أمام إسبانيول

يواجه نادي برشلونة الإسباني فترة استراحة طويلة، بسبب إقامة بطولة كأس العالم في قطر بداية من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر القادم.

برشلونة يضم 16 لاعبًا سيشاركون في المونديال مع 8 فرق، وهم إسبانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك والبرازيل وألمانيا وبولندا وأوروجواي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن النادي منح كافة اللاعبين غير المشاركين في المسابقة فترة من الراحة حتى 5 ديسمبر القادم، وهو الموعد الذي سيبدأ فيه المدرب تشافي هيرنانديز للتحضير للموسم الجديد.

ووفقًا لإذاعة "RAC1" فإن برشلونة يحاول الاتفاق على مباراة ودية قبل عودة النشاط من جديد بعد نهاية المونديال واللعب ضد إسبانيول في الظهور الأول بعد التوقف.

ولذلك قرر جوان لابورتا رئيس النادي الدخول في محادثات مع نظيره الإنجليزي آرسنال، لخوض مباراة ودية يوم السبت 17 ديسمبر القادم على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن يكون آرسنال بمثابة الاختيار الجيد لمتصدر الدوري الإسباني، لتواجده مع برشلونة في بطولة الدوري الأوروبي التي يلعب فيها الفريق أمام مانشستر يونايتد في مرحلة خروج المغلوب، ولاحتلاله صدارة الدوري الإنجليزي في مفاجأة غير متوقعة هذا الموسم.