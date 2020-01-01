تحسّن حالة كارباخال يريح زيدان وريال مدريد

كارباخال يستطيع ثني ركبته ويستجيب للعلاج

تحسنت حالة دانييل كارباخال في وقت قياسي مما أعطى بريقًا من الأمل لريال مدريد ومدربهم زين الدين زيدان بشأن استعادة الظهير الأيمن قريبًا.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الجمعة قبل الماضي عن إصابة لاعبه دانييل كارباخال وغيابه عن المواجهة القادمة أمام ليفانتي ببطولة الدوري.

الموقع الرسمي لريال، أكد أن اللاعب تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق، صباح اليوم، ويعاني من مشكلة في أربطة الركبة الداخلية.

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ولكن صحيفة آس قالت إن بوادر التحسن قد بدأت في الظهور على داني كارباخال في الأونة الأخيرة حيث بات قادرًا على ثني ركبته اليمنى.

وأضافت آس أنه من المنتظر أن يعود الظهير الأيمن الدولي الإسباني في بداية ديسمبر المقبل، وأن ريال مدريد لن يدفع به حتى يكون جاهزًا بنسبة 100%.

وبالنسبة للدوري الإسباني، فمن المتوقع غيابه عن الكلاسيكو ضد برشلونة في 25 أكتوبر، بالإضافة لمواجهات هويسكا وفالنسيا وفياريال.

ويغيب بذلك الظهير الأيمن لريال مدريد، عن الجولات الأولى من دوري أبطال أوروبا، ضد إنتر وشاختار وبوروسيا مونشنجلادباخ.

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يذكر أن ريال مدريد قد استعاد توني كروس الذي انضم إلى التدريبات، في انتظار جاهزية البلجيكي إيدين هازارد كأبرز الغائبين عن الفريق الملكي.