تحسبًا لرحيل روبرت ليفاندوفسكي .. برشلونة يحسم صفقة المهاجم الشاب!

تفاصيل صفقة ضم اللاعب فيتور روكي لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يقترب من ضم اللاعب فيتور روكي مهاجم فريق أتلتيكو باراناينسي.

وأجرت إدارة برشلونة محادثات مع نادي أتلتيكو باراناينسي، لانهاء إجراءات ضم اللاعب بعقد قيمته حوالي 30 أو 35 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" فإن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد ويمكن الإعلان عن ضم اللاعب في أي وقت لصفوف برشلونة، ولكن لن ينضم فيتور روكي إلى برشلونة هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة استبعد خيار ضم اللاعب هذا الصيف بسبب أزمته المالية وحاجاته لمراكز أخرى لتدعيم صفوفه، وتركز المحادثات الآن على إمكانية ضم روكي في يناير المقبل.

وأشارت "ماركا" أن إدارة برشلونة فكرت في استمرار اللاعب مع فريقه حتى قدومه للنادي في يناير المقبل، وستتواصل المفاوضات في الأيام المقبلة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي.

ويخطط برشلونة لضم المهاجم الشاب تحسبًا لرحيل نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي بالفترة القادمة.