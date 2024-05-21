تحسبًا لظروف "المملكة أرينا" .. اختيار ملعب جديد لتتويج الهلال أمام الطائي

صدمة محتملة للجماهير الهلالية..

SHAHID

رغم حسم اللقب؛ إلا أن الملايين من جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ينتظرون لقاء الطائي، مساء يوم الخميس القادم، بفارغ الصبر.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال يستضيف الطائي، في التاسعة من مساء يوم الخميس - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ومن المقرر أن يتم تتويج الزعيم الهلالي، ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة الطائي؛ وذلك بعد أن حسم الفريق، اللقب بشكل رسمي، منذ أسبوعين تقريبًا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن المفاجأة الصادمة، التي فجرتها صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الثلاثاء؛ هي أن مباراة التتويج باللقب، قد لا تكون على أرضية ملعب نادي الهلال "المملكة أرينا".

الصحيفة كشفت عن أن لجنة المسابقات بالرابطة السعودية المحترفة، قررت نقل مباراة الهلال والطائي، من "المملكة أرينا" إلى ملعب نادي الشباب، في العاصمة الرياض؛ لكن دون وجود قرار رسمي - حتى الآن -.

ولم تذكر الصحيفة عن السبب؛ لكن من المرجح أن يكون ملعب "المملكة أرينا"، قد تأثر من الفعاليات التي استضافها، في الأيام القليلة الماضية؛ برعاية الهيئة العامة للترفيه؛ حيث هناك سباق مع الزمن، في محاولة لتجهيزه قبل مواجهة الطائي.

SHAHID