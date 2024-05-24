"لا تحزنوا ومن حقي البحث عن مصلحتي" .. سلمان الفرج يثير الجدل برسالة إلى جماهير الهلال!

رسالة سلمان الفرج إلى جماهير الهلال..

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تحدث سلمان الفرج، قائد نادي الهلال السعودي، عن "مستقبله" مع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد التتويج بلقب دوري روشن للمحترفين 2023-2024.

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الفرج البالغ من العمر 34 سنة، أحد أبناء نادي الهلال؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم، في عام 2008.

وألمح الفرج في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC الرياضية"، مساء اليوم الجمعة، إلى الرحيل عن الفريق الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ بعد أن قضى مسيرته الكروية بالكامل، بين جدرانه.

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وقال القائد الكبير: "حتى الآن لا يوجد شيء؛ لكن.. أطالب جماهير الهلال، أن تظل تتذكر سلمان الفرج، وكيف عمل طوال السنوات الماضية، من أجل إسعادهم، ولخدمة هذا الكيان، وذلك في حال خروجي من الفريق".

وشدد الفرج، على ضرورة أن لا يحزن الجمهور الهلالي منه؛ إذا انضم إلى أي فريقٍ آخر، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025، بدلًا من الاعتزال.

وأضاف: "هي مصالح مشتركة حال خروجي.. سيكون الهلال قد بحث عن مصلحته، وأنا أيضًا من حقي أن أبحث عن مصلحتي؛ سواء بالاعتزال أو الانضمام لفريقٍ آخر".

واعترف الفرج بأن هذا الموسم، كان صعبًا للغاية بالنسبة له، على الرغم من كل إنجازات الفريق؛ لأنه لأول مرة في مسيرته الكروية، لم يكن عنصرًا أساسيًا أو مؤثرًا، داخل أرضية الملعب.

جدير بالذكر أن اسم الفرج، ارتبط طوال مسيرته الكروية، بالانتقال إلى ناديي النصر والاتحاد، ومؤخرًا قيل إنه قد ينضم إلى الأهلي أو حتى القادسية.

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