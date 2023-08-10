تحرك عاجل من الأهلي لضم نجم ليفربول .. وصفقة تركية مفاجئة

مستجدات ميركاتو النادي الأهلي

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يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، بشكل مكثف للغاية؛ من أجل إكمال تدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

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الأهلي تعاقد مع الرباعي المحلي بسام الحريجي وعبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي، بالإضافة إلى الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، والساحر الجزئري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، والمهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "ليكيب"، تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضًا في الساعات الأخيرة، إلى العملاق الإنجليزي ليفربول؛ للتعاقد مع متوسط الميدان الإسباني تياجو ألكانتارا.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية الموثوقة، إلى أن عرض الأهلي إلى ليفربول، يُقدر بـ12 مليون يورو؛ حيث من الممكن أن يخسر الفريق الإنجليزي، لاعبًا آخر إلى دوري روشن السعودي، بعد كل من جوردان هندرسون وفابينيو وروبيرتو فيرمينو.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا، عن دخول الأهلي في مفاوضات مكثفة؛ لحسم صفقة دفاعية مفاجئة، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي.

وأوضح أونا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن قلعة الراقي، تتفاوض مع نادي أتالانتا الإيطالي؛ لضم مدافعه التركي ميريح ديميرال، البالغ من العمر 25 سنة.

ديميرال مثل العديد من الأندية الأوروبية العملاقة؛ أبرزها يوفنتوس الإيطالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وفنربخشه التركي، قبل الانضمام إلى أتالانتا في صيف 2021؛ حيث شارك معه في 70 مباراة رسمية، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا مثلهم.

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