3 أسابيع تغير وجهة المدرب الموهوب

يتقدم بايرن ميونخ بخطوات سريعة حاليًا من أجل حسم التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو، لقيادة العملاق البافاري في الفترة المقبلة.

وكان بايرن ميونخ قد أعلن أن الموسم الحالي هو الأخير لمدربه الألماني توماس توخيل في ظل تراجع النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في البوندسليجا متخلفًا بفارق 10 نقاط عن المتصدر بايرليفركوزن.

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وكشف جيانلوكا دي مارزيو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن بايرن ميونخ يتقدم بخطوات على ليفربول حاليًا في سباق التعاقد مع تشابي ألونسو، رغم أن إدارة الريدز تحدثت مع نجم فريقها السابق لخلافة الألماني يورجن كلوب.

وقال دي مارزيو في تغريدة عبر حسابه بموقع "X" (تويتر سابقًا): "اعتقدت أن ليفربول كان متقدمًا على البايرن قبل أسبوعين أو 3 أسابيع، لكن العملاق الألماني الآن يتحرك بسرعة لأنهم يعتقدون أن ألونسو هو المدرب المثالي للمستقبل".

وأضاف: "في الوقت الحالي، يتقدم بايرن ميونخ على ليفربول، خصوصًا أن تشابي ألونسو يميل أكثر إلى البقاء في ألمانيا لموسم آخر ولا يرى الوقت مناسبًا للانتقال إلى البريميرليج".

وأشار إلى أن هناك إجماعًا بين قيادات بايرن ميونخ من أجل التعاقد مع تشابي ألونسو لخلافة توماس توخيل، حيث اتفق أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، على أن يشكل المدرب الإسباني الشاب المشروع الجديد للنادي البافاري.

وكانت شبكة "سكاي سبورت"، أكدت أن مهمة التعاقد مع ألونسو لن تكون سهلة على بايرن ميونخ، حيث سيتعين عليه دفع 15 مليون يورو من أجل كسر الشرط الجزائي في عقده مع باير ليفركوزن الذي يمتد لصيف 2025.