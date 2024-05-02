تحرك سريع من مكتشف المواهب.. ريال مدريد يسبق برشلونة نحو جوهرة الأرجنتين

الملكي يتفق مع المقربين من النجم الشاب

تسرع إدارة ريال مدريد من الخطوات نحو التعاقد مع فرانكو ماستانتونو، لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن يصل إليه الغريم التقليدي برشلونة.

ويبلغ فرانكو ماستانتونو من العمر 16 عامًا فقط ويجيد اللعب في مركز خط وسط المهاجم مع فريقه ريفر بليت الأرجنتيني، حيث قدم أداء مبهرًا في الموسم الحالي وخطف أنظار كبار أوروبا.

وكشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن مسؤولي ريال مدريد عقدوا اجتماعًا مع اللاعب وممثليه في بوينس آيرس، للاتفاق معه حول بنود الصفقة قبل التواصل مع إدارة ناديه لحسم ضمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن جوني كالافات، رئيس الكشافة في ريال مدريد وخوسيه أنجيل سانشيز، المسؤول الرياضي والمقرب من الرئيس فلورينتينو بيريز، اجتمعا مع أسرة اللاعب الشاب وأقنعوه بقبول عرض الملكي.

وأوضحت "أوليه"، أن ريال مدريد يتصدر الآن السباق على ماستان، بفضل الاتصالات الرسمية التي أجراها مع المقربين منه، كما أن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة، تجعله يبتعد خطوة عن ضم الجوهرة الأرجنتينية.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن مسؤولي النادي الأرجنتيني يؤكدون أن هناك شرطًا جزائيًا لرحيل ماستانتونو بقيمة (45 مليون يورو ترتفع إلى 50 مليونًا في الأيام العشرة الأخيرة من سوق الانتقالات).