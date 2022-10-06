تحذير للبقية .. جمهور الهلال يُعاقب إدارة الاتفاق عمليًا

مباراة الاتفاق والهلال تنطلق مساء اليوم في الدمام

تنطلق بعد قليل مواجهة الاتفاق والهلال في الدمام ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وهو اللقاء الذي يهدف خلاله الفريق الضيف لمداواة جراحه وتعويض خسارته الأخيرة.

الهلال كان قد تجرع خسارته الأولى في الموسم بسقوطه أمام التعاون 2-1 في الرياض ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي يوم الأحد الماضي.

الزعيم يدخل لقاء اليوم منقوصًا من عديد نجومه وعلى رأسهم سالم الدوسري وياسر الشهراني وجوستافو كويلار للإصابة وماتيوس بيريرا بقرار فني من المدرب رامون دياز.

وقبل نصف ساعة تقريبًا من اللقاء، أظهرت اللقطات القادمة من استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام حضورًا ضعيفًا لجمهور الهلال، وهو ما يبدو أنه رد فعل غاضب من "الزعماء" على نهج إدارة الاتفاق بخصوص تذاكر اللقاء.

Shahid Shahid

إدارة الاتفاق كانت قد رفعت أسعار تذاكر المباراة بشكل كبير، حيث بلغ سعر التذكرة للأفراد والموحدة 100 ريال سعودي، وهو ما أثار استياء عديد الإعلاميين الهلاليين الذين تحدثوا عن الأمر في تويتر خلال الأيام القليلة الماضية وطالبوا بتدخل من الجهات المسؤولة لضبط أسعار التذاكر ورفعها من الأندية قبل مواجهة الهلال وغيره من الكبار.

الناقد الرياضي عبد العزيز الزلال كان قد طالب الإدارة الاتفاقية بمراجعة أسعار التذاكر والعودة إلى ما كانت عليه قبل مواجهة الهلال، فيما رأي الإعلامي جابر الغامدي أن ما فعلته إدارة الفريق المستضيف دليل قوي على مدى شعبية الزعيم وإدراك الجميع لذلك.

الجمهور الهلالي عزف عن شراء التذاكر وحضور المباراة، ليكون ذلك بمثابة "عقاب"، إن جاز التعبير، للإدارة الاتفاقية، حيث لن تُحقق الربح المالي الذي كان تأمله من اللقاء.

تصرف الهلاليين يحمل تحذيرًا للأندية الأخرى كذلك بأنها لن تخضع لرفع أسعار التذاكر وستمتنع عن حضور المباريات، لتُرسل رسالة مفادها أن جعل أسعار التذاكر في مستواها المعقول أو رفعها بشكل بسيط سيضمن حضورهم مما يعني تحقيق ربحًا ماليًا جيدًا.