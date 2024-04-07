تحذير لـ7 لاعبين .. نجوم برشلونة في خطر أمام باريس سان جيرمان

أحد هؤلاء النجوم سيكون منوطًا بإيقاف مبابي!

يدخل نادي برشلونة الإسباني مباراته ضد باريس سان جيرمان مساء الأربعاء القادم، وبين صفوفه 7 لاعبين تلقوا تحذيرات خاصة من تلك المواجهة!

ويحل برشلونة ضيفًا على باريس سان جيرمان مساء الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن هناك 7 لاعبين في صفوف برشلونة منهم 4 لاعبين سيُشاركون أمام باريس، والثلاثي الآخر قد يلعبون لدقائق، قد يتم إيقافهم في مباراة الإياب بسبب البطاقات الصفراء.

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وأضافت الصحيفة أن كلًا من: "رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن، فرينكي دي يونج، سيرجي روبرتو"، والمهاجمون: "جواو فيليكس ولامين يامال وفيران توريس"، مُهددين بالغياب عن مباراة الإياب حال حصول أحدهم على بطاقة صفراء في مباراة الأربعاء.

ويعد رونالدو أراوخو هو أكثر اللاعبين تعرضًا لخطر الحصول على بطاقة صفراء، لأنه سيكون منوطًا بإيقاف كيليان مبابي نجم باريس.

كما أن فرينكي دي يونج لم يتم حسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن، ولكن جميع المؤشرات تقول أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المرتقبة.

وعلى الجانب الآخر سيفتقد باريس سان جيرمان لخدمات النجم المغربي أشرف حكيمي، بسبب حصوله على 3 إنذارات، حيث سيكون متاحًا لمباراة الإياب المقرر لها 16 أبريل الجاري في إسبانيا.