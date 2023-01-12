تحذير قانوني للنصر بشأن مخالصة كونان من أجل كريستيانو رونالدو!

النصر قد يقع في عقوبة تحايل على القانون بسبب رونالدو

Shahid

وجه القانوني أحمد الشيخي تحذيرًا إلى إدارة نادي النصر، بشأن رغبتها في مخالصة العاجي جيسلان كونان، من أجل احتساب مباراة الطائي ضمن عقوبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأشارت بعض التقارير إلى أن نادي النصر يُريد إنهاء عقد كونان من أجل تسجيل رونالدو بدلًا منه، ثم إبرام عقد جديد من الظهير الأيسر العاجي.

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ونشر الشيخي تحذيره إلى نادي النصر عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أنه في حالة اتخاذ النصر هذه الخطوة، قد يرتكب مخالفة تحايل على القانون.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "إجراءات التسجيل ليست قضايا، لا يصح معاملتها كأسرار، إنهاء عقد كونان ومخالصته ثم توقيع عقد جديد (لتحتسب مباراة الطائي ضمن عقوبة رونالدو)، قد يعتبر مخالفة تحايل".

وتابع: "وقد يتسبب باحتجاج ضد مشاركتهما، ولكن مهنيًا لا يُمكن تأكيد ذلك الآن؛ لغياب المعلومة المؤكدة، بالتوفيق للنصر والكل".

Shahid