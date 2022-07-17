تحذير شديد اللهجة .. نجم يونايتد يتحدى المنافسين بعد التحسن مع تين هاج

نجم مانشستر يونايتد يحذر المنافسين من قوة الفريق تحت قيادة إريك تين هاج.

يشعر لوك شاو الظهير الأيسر لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن الفريق قد تحسن بشكل كبير تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد، إريك تين هاج.

وحقق مانشستر يونايتد بداية رائعة للغاية في فترة التحضير للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي، بعد فوزين رائعين ضد ليفربول وملبورن فيكتوري.

ويعتقد شاو أن هناك إشارات إيجابية بالفعل في مانشستر يونايتد، حيث يتطلع الفريق إلى التعافي من الموسم الكارثي في 2021-22، عندما احتل "الشياطين الحمر" المركز السادس في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال شاو؟

شاو قال في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد: "لا يمكننا أبدًا أن نشعر بالرضا عن الطريقة التي كان يسير بها الفريق".

وأضاف: "إنه ليس المكان الذي يجب أن يكون فيه النادي، ونعلم أن المستوى يجب أن يتحسن بشكل هائل، وهو ما يفترض أن نفعله وأعتقد أنه يحدث منذ أسبوعين، خاصة في التدريبات، إنه بالتأكيد تحسن كبير".

وتابع: "حتى في المباريات، أعتقد أنه يمكن رؤية أشياء ربما لم نشاهدها من قبل، لذلك أعتقد أن هناك أشياء يمكن أن نتطلع إليها".

وأكمل: "يعرف المدرب ما يحتاجه الفريق، ولديه أسلوبه الخاص ويعرف كيف يريد أن يتدبر أمره وقد شارك ذلك مع جميع اللاعبين".

ما هو رأي شاو في تين هاج؟

لوك شاو لعب تحت قيادة سبعة مدربين مختلفين في مانشستر يونايتد، بما في ذلك المدربين المؤقتين.

وكشف شاو أن تين هاج يحب أن تكون كلمته مسموعة في التدريبات، ولا يخشى استدعاء أي لاعب إذا لم يلتزم بالتعليمات.

وقال شاو عن تين هاج: "إنه عملي للغاية، ويقوم بالكثير من جلسات التدريب، إنه يتحدث كثيرًا، وإذا رأى أن اللاعبين لا يصلون إلى المعايير التي يريدها في التدريب، سوف يتأكد من أن يخبرهم بذلك".

واختتم شاو: "أعتقد أن هذا أمر جيد، لأنه يحافظ على المعايير العالية، لا يزال هناك الكثير لنقدمه، وهذه ليست سوى البداية".

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