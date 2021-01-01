تحذير شديد اللهجة .. ماذا قال حسين عبدالغني للاعبي النصر قبل المران؟

النصر يسعى لاستعادة قواه مرة أخرى

حذر حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر اللاعبين من الذي يثيرون الأزمات داخل النادي خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى النصر لاستعادة توازنه والاستعداد للمشاركة الآسيوية خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب في تحقيق شيئًا بدلًا من الخروج بموسم دون تحقيق بطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "اليوم" عبر ملحقها "الميدان الرياضي"، أن حسين عبدالغني وجه رسالة هامة للاعبين قبل بدء المران الجماعي للعالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالغني قال للاعبين: " احذروا من يدعي حب النصر بهدف خلق المشاكل بينكم وبين الإدارة، الكيان يبقى وجميعَا سنرحل".

ويلمح حسين عبدالغني خلال رسالته للاعبين خلال مران اليوم إلى أن هناك من يحاول في إشعال الأمور داخل الفريق لعدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الباطن ضمن الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "مرسول بارك".