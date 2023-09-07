"تحذير سعودي لمحمد صلاح" .. اقتراح عاجل لحسم صفقة الاتحاد التاريخية

اقتراح عاجل لمساعدة الاتحاد في حسم صفقة محمد صلاح

SHAHID

يبدو أن المسؤولين عن الرياضة السعودية ونادي الاتحاد، استسلموا للأمر الواقع؛ بعدم قدرتهم على التعاقد مع النجم المصري الكبير محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليفربول رفض عرضًا من الوفد السعودي المتواجد في إنجلترا حاليًا؛ لنقل صلاح إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مقابل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني.

وحسب بعض التقارير المحلية والعالمية؛ ستعود السعودية لـ"صفقة" النجم المصري، في الميركاتو الصيفي القادم، مع احتمال تحويل وجهته إلى فريقٍ آخر، غير العميد الاتحادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ومع هذه التطورات.. قدّم الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، اقتراحًا عاجلًا للوفد السعودي، ربما يُساهم في حسم انتقال محمد صلاح، إلى نادي الاتحاد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي، مساء اليوم الخميس.

هذا الاقتراح المقدم من جستنيه عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يتمثل في تحذير السعودية لصلاح ونادي ليفربول، بأنه إذا لم ينتقل النجم المصري إلى الاتحاد، في الصيف الحالي، سيتم منع الفرق السعودية الأخرى، من التعاقد معه مستقبلًا.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "أيضًا.. لن يحصل النادي الإنجليزي أو اللاعب نفسه، على نفس المميزات المالية التي تم تقديمها لهما، إذا عاد الاتحاد للصفقة، الصيف القادم".

واعتبر عدنان جستنيه، أن هذا الاقتراح إذا تم تنفيذه؛ سيكون كفيلًا بإقناع محمد صلاح ومجلس إدارة نادي ليفربول، بقبول العرض الآن.

SHAHID