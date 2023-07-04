تحذير خطير إلى النصر .. "مارسيلو بروزوفيتش سيفشل في هذه الحالة"!

قد تتحول صفقة مارسيلو بروزوفيتش إلى كابوس!

رغم أنه يُعد واحدًا من أفضل اللاعبين في مركزه، خلال الموسم الرياضي الماضي 2022-2023 بالتحديد؛ إلا أن نادي النصر، تلقى تحذيرات خطيرة، بإمكانية فشل متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

النصر أعلن التعاقد مع بروزوفيتش "30 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف نادي إنتر الإيطالي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام العالمية، بـ18 مليون يورو.

وفي هذا السياق.. اعتبر الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، أن العالمي أنهى أكبر أزمة عانى منها في السنوات الأخيرة؛ بالتعاقد مع أفضل محور في أوروبا؛ وهو القنبلة بروزوفيتش؛ على حد قوله.

وعلى الرغم من ذلك.. حذر الشهري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، من عدم قدرة بروزوفيتش، على تقديم الإضافة لنادي النصر، في حال عدم التعاقد مع لاعبي خط وسط بجانبه، في مقدمتهم الإيفواري سيكو فوفانا، نجم لانس الفرنسي، والذي يتم التفاوض معه حاليًا.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن وجود 3 نجوم عالميين في خط الوسط، سيجعل النصر ليس في حاجة إلى لاعب جناح، كما سيمنح الحرية إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، في خط الهجوم.