تحذير جديد .. تيباس يحدد لبرشلونة الشرط الأهم لاستعادة ليونيل ميسي

تيباس يكشف كيفية ضم برشلونة لميسي رغم أزمته

كرر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، حديثه عن المعايير التي يجب على نادي برشلونة الالتزام بها من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان رحيل ميسي عن الفريق رسميًا، وينتظر الجميع معرفة وجة ميسي القادمة بين برشلونة أو الهلال السعودي.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "برشلونة يعرف الجهود التي يجب عليهم بذلها والقواعد التي يجب اتباعها مع خطة الجدوى".

وتابع: "يجب أن نراقب وضع نادي برشلونة لأكثر من موسمين وسيكون لديهم قريبًا استجابة لخطة الجدوى فهم على علم بكل شيء، إنهم يعملون ونحن نشرف هذا هو دورنا".

وعن موقف برشلونة من ضم ميسي أكد تيباس أن ضم برشلونة لأي لاعب جديد سيجبرهم على رحيل لاعبون أخرين.

وعلق تيباس على فوز إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي قائلًا: "هذا يدل على قوة منافسينا كان إشبيلية على وشك الهبوط ولكن حقق البطولة الأوروبية الثانية ".