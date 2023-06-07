تحذيرات إريك تين هاج ليست كافية .. دافيد دي خيا يرفض العرض السعودي!

تحذيرات تين هاج لم تمنع دي خيا من الإصرار على مواصلة مسيرته في مانشستر يونايتد..

ينوي الإسباني دافيد دي خيا مواصلة مسيرته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، رغم الاهتمام السعودي بالتعاقد معه، وسط حالة من عدم اليقين بشأن عملية بيع "الشياطين الحمر" والتي أخرت تمديد العقد.

محطة "talkSPORT" الإذاعية الإنجليزية أكدت وجود عرض من المملكة العربية السعودية للتعاقد مع دي خيا، حيث تواصل أندية المملكة سعيها لضم أفضل اللاعبين في العالم خلال الصيف الحالي.

ومع ذلك، فإن التقرير أكد أن دي خيا سيرفض ذلك الاهتمام في الوقت الحالي، من أجل الاستمرار لأطول فترة ممكنة رفقة مانشستر يونايتد.

المحطة الإنجليزية أكدت أن دي خيا اتفق بالفعل على عقده الجديد مع مانشستر يونايتد، والذي سيمتد لموسمين قادمين، وتتوقف عملية التجديد فقط على موافقة مجلس الإدارة.

العقد الجديد سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في راتب دي خيا مع مانشستر يونايتد، بالنظر إلى أنه حاليًا واحد من بين أعلى اللاعبين دخلًا في النادي، حيث يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ورغم رغبة دي خيا في الاستمرار مع مانشستر يونايتد، إلا أن العقد الجديد لن يضمن له بالضرورة الاستمرار في حراسة عرين "الشياطين الحمر".

ويأتي ذلك بعدما أكد الهولندي إريك تين هاج مدرب الفريق أن دي خيا لن يظل الحارس الأول للنادي إذا واصل مسيرته بعد انتهاء موسم 2022-23، بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبها خلال الموسم، مع سعي مانشستر يونايتد للحصول على حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية.