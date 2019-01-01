تحديد موقف البريك من لقاء الفيحاء

هل يعود البريك من الإصابة بعد التوقف الدولي؟

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كشفت تقارير صحفية موقف محمد البريك، لاعب الهلال، من المشاركة في مباراة الفيحاء وآخر تطورات الإصابة.

البريك لم يشارك في الموسم الجاري بعد تعرضه لإصابة بتدريبات الفريق قبل لقاء الأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" في تقريرها الصادر صباح اليوم، الخميس، فإن الطاقم الطبي لفريق الهلال وافق على إشراك البريك في التدريبات بصورة تدريجية تمهيدًا لعودته إلى الملاعب.

وأوضحت أنّ اللاعب تعافى بنسبة كبيرة من الإصابة ولكن الهلال لن يخاطر بإشراكه في المباريات تجنبًا لحدوث أي تفاقم للإصابة.

وفقًا لـ "الشرق الأوسط" :



💫تأكد جاهزية محمد البريك لاعب الهلال للمشاركة أمام الفيحاء في الجولة القادمة بالدوري، بعد تعافيه من الإصابة. pic.twitter.com/7jdaDgXq5p — موقع قول السعودي (@GoalSA) September 5, 2019

ومن المتوقع أن يتواجد اللاعب على مقاعد بدلاء الزعيم أمام الفيحاء يوم 14 سبتمبر المقبل وسوف يتم تقييم حالته ومعرف التعامل الأفضل مع الإصابة.

وكان الطبيب المعالج للبريك قد ذكر في وقت سابق أنّ اللاعب سوف يعود إلى المشاركة بالمباريات في منتصف سبتمبر.

الهلال حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين في الدوري السعودي وتصدر جدول الترتيبز