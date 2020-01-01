تحديد موعد وصول صفقة ريال مدريد لإسبانيا وموعد التقديم

اللاعب رينيير جيسوس نجم فريق فلامنجو ينهي ارتباطه بمنتخب البرازيل ويقترب من تقديمه رسميًا في ريال مدريد.

أنهى اللاعب رينيير جيسوس نجم فريق فلامنجو السابق وريال مدريد الحالي ارتباطه مع المنتخب البرازيلي الأولمبي الذي ساهم في صعوده لأولمبياد طوكيو 2020.

يأتي هذا ليستعد اللاعب لتقديمه بشكل رسمي مع فريق ريال مدريد بعدما نجح النادي في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسيصل اللاعب للعاصمة الإسبانية مدريد بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" يوم الجمعة لينهي إجراءات انضمامه للنادي الملكي بشكل نهائي.

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وقرر ريال مدريد أن يقدم اللاعب رسميًا للجماهير يوم الإثنين المقبل في اليوم التالي لمباراته في الدوري الإسباني أمام نظيره سيلتا فيجو.

وانضم اللاعب من صفوف فريق فلامنجو لنظيره ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو حصل عليهم الفريق البرازيلي كقيمة مالية للصفقة.

وكان اللاعب قد ساهم في فوز منتخب بلاده الأولمبي الأخير ضد الأرجنتين بثلاثة أهداف نظيفة في تصفيات بطولة كرة القدم في الأولمبياد وهو الفوز الذي صعد بهم لها.

جدير بالذكر أن رينيير كان قد شارك في 15 مباراة مع فلامنجو بالموسم الماضي في كل البطولات سجل خلالهم ستة أهداف وصنع هدفين.