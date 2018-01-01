تحديد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز وتأخير مباراة المصري

لجنة المسابقات تعلن عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، موعد مباراة الأهلي وبيراميدز المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

ومن المنتظر أن تقام مباراة القلعة الحمراء، أمام بيراميدز في السادسة من مساء الجمعة 4 يناير على ستاد الدفاع الجوي بدون جمهور.

وفي نفس السياق، عدلت لجنة المسابقات، موعد مباراة المصري البور سعيدي أمام بيراميدز، والمؤجلة من الجولة الـ 13 من بطولة الدوري.

يستضيف الفريق البور سعيدي، نظيره بيراميدز في الثامنة والنصف مساءً يوم 8 يناير، بدلاً من الثالثة عصراً على ستاد الإسماعيلية.

وأخيراً يلعب الأهلي، مع سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 15، في تمام الخامسة مساءً يوم 8 يناير على ستاد برج العرب، بدلاً من السادسة مساءً.