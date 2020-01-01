تحديد موعد لإنهاء مسابقات الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي بدأ التخطيط لوضع روزنامة الموسم الجاري

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًا كيفية إنهاء الموسم الحالي 2019\2020 بعد توقف النشاط الرياضي في المملكة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن لجنة المسابقات تحتاج بين 35 إلى 45 يوما تنهي خلالها كافة المسابقات التابعة للاتحاد من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “نصف النهائي”، ودوري الدرجة الثانية، والشباب، والناشئين.

وقالت التقارير أن الاتحاد السعودي بدأ التخطيط لوضع روزنامة الموسم الجاري، في حال عودة الأنشطة الرياضية والمسابقات في السعودية.

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وزارة الرياضة السعودية كانت قد قررت تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتصدر نادي الهلال حاليًا بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الوصيف النصر وذلك قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

يُذكر أن بعض التقارير المحلية قد أشارت إلى أن وجود مقترح لإقامة نظام دور المربع الذهبي لإنهاء مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.