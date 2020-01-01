تحديد موعد عودة الدوري السعودي للمحترفين

أكدت تقارير صحفية سعودية تحديد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعد مبدئي لعودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فأن الاتحاد السعودي والرابطة أبلغا الأندية بالموعد المبدئي لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والمسابقات الأخرى، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي إلى وضعه الطبيعي.

وقالت الصحيفة أن الموعد المقترح لعودة النشاط بشكل رسمي هو 15 أغسطس المُقبل، من أجل تحديد كيفية عودة المباريات.

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وكانت وزارة الرياضة السعودي قد أعلنت توقف النشاط الرياضي خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.

التقارير قالت إنه تم تحديد منتصف أغسطس بشكل مبدئي حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر للموسم بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في البلاد.

يُذكر أن تحديد موعد عودة النشاط الرياضي ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، سيكون من اختصاص الجهات الصحية في البلاد.