تحديد موعد بداية الدوري العراقي ونظام البطولة

من المنتظر أن تُقام قرعة الدوري يوم الأثنين المقبل يوم 10 فبراير

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد العراقي لكرة القدم عن موعد انطلاق الدوري العراقي في نسخته الجديدة بعد حالة كبيرة من الجدل حول موعد البداية وكذلك طريقة إقامة المسابقة.

لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي أكدت إعادة آلية الدوري الممتاز بعد الضمانات التي حصلت عليها لإقامة المباريات في العاصمة وبقية المحافظات.

وتم تحديد السادس عشر من الشهر الجاري موعداً لانطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز من مرحلة واحدة وبمشاركة 15 فريقاً.

المزيد من الفرق

ومن المُقرر أن تشهد كل جولة 7 مباريات على أن يحصل أحد الفرق على راحة، ولن يلعب الشرطة في الأسبوع الأول من المسابقة.

ومن المنتظر أن تُقام قرعة الدوري يوم الأثنين المقبل يوم 10 فبراير بمشاركة 15 فريقًا، من أجل تحديد مواعيد المباريات وترتيبها.

من جانبه طالب ممثلو الأندية استمرار لجنة الانضباط وكذلك الحكام في عملهما خلال مشوار مسابقة الدوري.

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يُذكر أن الفترة الماضية شهدت جدلاً حول النظام المتوقع للبطولة، حيث كان هناك توقعات لتقسيم المسابقة على مجموعتين وهو ما قوبل بالرفض من بعض المسؤولين.