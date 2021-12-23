تحديد موعد انضمام حمد الله لتدريبات الاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن موعد انضمام المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، إلى تدريبات فريقه الجديد، نادي الاتحاد، الذي انضم له منذ أيام في صفقة انتقال حر.

وكان نادي النصر قد أعلن فسخ تعاقده مع حمد الله بالتراضي، في شهر نوفمبر الماضي دون الكشف عن أسباب واضحة، ووقع بعدها مع الاتحاد لمدة موسم ونصف.

صاحب الـ31 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018، ليشارك معه في 108 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 112 هدفًا، وصنع 24 آخرين.

ومن المنتظر أن تكون بداية عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد في يناير المقبل، على الأرجح ستكون أولى مباراته الأولى مع العميد يوم 7 يناير 2022 أمام الفيحاء لحساب الدوري السعودي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب المغربي سيصل إلى جدة مساء السبت المقبل، تمهيدًا لانضمامه إلى تدريبات فريقه الجديد، قبل تسجيله بشكل رسمي والمشاركة في المباريات.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة، بعد لعب 12 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي.