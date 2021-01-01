تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن مواعيد مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020/2021.

وشهدت المنافسات في النسخة الحالية من كأس الملك، خروج العديد من كبار الأندية السعودية، على رأسهم الشباب والهلال والأهلي.

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وأصدر الاتحاد السعودي جدول المباريات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمواعيدها، والمشوار في نصف النهائي.

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وتبدأ مباريات ربع النهائي بمواجهتين يوم 15 مارس المقبل، الأولى بين الباطن والفيصلي على ملعب الأول في تمام السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بين التعاون والقادسية على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" في التاسعة إلا الربع في نفس اليوم.

وتقام مباراتين يوم 16 مارس المقبل، الأولى بين النصر والعين على ملعب "مرسول بارك" في تمام السادسة و20 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية بين الاتحاد والفتح في التاسعة إلا الربع في نفس اليوم.

والفائز من مواجهتي الاتحاد والفتح والقادسية والتعاون سيتقابلان في نصف النهائي، والفائز من النصر والباطن، والباطن والفيصلي سيكونان طرفا نصف النهائي الثاني.