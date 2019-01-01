تحديد مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس إيطاليا

الاستقرار على مواعيد دور الـ 16 لكأس إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي، عن مواعيد دور الـ 16 من كأس إيطاليا، والذي من المقرر إقامته منتصف يناير المقبل.

مباريات دور الـ 16، ستكون بنظام المباراة الواحدة، وفي حال التعادل سيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وإن استمر التعادل تنتهي المباراة بركلات الترجيح.

وستكون المباراة الافتتاحية لدور ثمن النهائي، يوم الخميس 9 يناير بين تورينو وجنوى، وتستكمل باقي المباريات بعدها بأربعة أيام.

وسيشهد يوم 14 يناير إقامة ثلاثة مباريات، نابولي يستضيف بيروجيا، ولاتسيو وكريموني على الملعب الأوليمبي في روما، ثم مباراة إنتر وكالياري مساء يوم 14.

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ويوم 15 يناير يلعب فيورنتينا مع أتلانتا، ثم ميلان وسبال على ملعب سان سيرو، وفي المساء سيلعب يوفنتوس مع أتلانتا.

ومن المنتظر أن تُختتم مباريات هذا الدور يوم 16 يناير، بين بارما وروما.