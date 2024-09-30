تحديد مواعيد جولة الديربيات .. الاتحاد في ورطة أمام الأهلي وضغط كبير للهلال والنصر

الجماهير على موعد مع إثارة كبيرة في دوري روشن..

أعلنت إدارة المسابقات في الرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الإثنين، عن مواعيد الأسبوع التاسع من مسابقة دوري روشن 2024-2025، والذي يُسمى بـ"جولة الديربيات".

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الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، تشهد 3 ديربيات كبرى؛ هي: "الاتحاد والأهلي، النصر ضد الهلال والاتفاق أمام القادسية".

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وفي هذا السياق.. كشفت الرابطة في بيان رسمي، عن إقامة ديربي الاتحاد والأهلي، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

أما ديربي النصر والهلال، المقرر إقامته بملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، سيكون في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة، الأول من نوفمبر 2024.

ومن ناحيته.. يُقام ديربي الاتفاق والقادسية في اليوم التالي مباشرة، أي السبت 2 نوفمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فارس الدهناء.

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ضغط كبير بسبب مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

هذه المواعيد أشعلت الغضب بين الجماهير؛ حيث سيخوض الاتحاد مباراة أمام الجندل، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل 48 ساعة فقط من ديربي الأهلي الكبير.

أيضًا.. سيلعب الهلال والنصر ضد الطائي والتعاون على التوالي، في نفس الدور من كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 29 أكتوبر 2024، أي قبل 48 ساعة من ديربي الرياض.

وسيكون الاتفاق أكبر المتضررين؛ حيث سيلعب ضد الجبلين في الكأس، يوم 30 أكتوبر 2024، بينما سيخوض القادسية مباراته ضد الوحدة، في المسابقة ذاتها، مساء 28 من نفس الشهر.

أي أن القادسية سيحصل على 48 ساعة راحة - أكثر من الاتفاق -، قبل الديربي المرتقب بينهما، والذي تم تحديده بتاريخ الثاني من نوفمبر 2022.

جدير بالذكر أن الأهلي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، من دور الـ32؛ بعد الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل، بهدف مقابل اثنين.