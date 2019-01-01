تحديثات فيفا 19 | الموعد، الصفقات الشتوية وتقييمات اللاعبين

عدد كبير من اللاعبين في لعبة فيفا يزداد تقييمهم في نهاية سوق الانتقالات الشتوية، متى ستضاف هذه التعديلات غلى لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في العالم؟

عند إصدار فيفا 19 في سبتمبر الماضي، حصل كل لاعب على تقييمه الخاص في النسخة الجديدة بالإضافة إلى وجود بعض الإحصائيات الفردية الخاصة بكل جانب من جوانب اللعبة مثل السرعة، التمرير، المراوغة، قطع الكرة، التسديد والقوة.

مع انطلاق موسم 2018-2019 من الواضح أن هناك العديد من اللاعبين الذين يقدموا مستويات أفضل مما تم تقييمهم بها، حيث يتعين على شركة الكترونك آرتس متابعة ما يقدمه اللاعبون على أرض الواقع قبل إضافة التعديلات على فيفا 19 حتى تكون اللاعبة مطابقة وعبارة عن صورة معاكسة لأحدث التطورات.

في الموسم الماضي هناك العديد من اللاعبين الذين حصلوا على تحسينات مثل كيفن دي بروينة، باولو ديبالا وكيليان مبابي ولكن تطوير قدرات اللاعبين لن يتعلق بمن يتواجدوا في أفضل الدوريات فحسب ولكنها من المنتظر أن تشمل كل اللاعبين والمواهب في كل دوري في اللعبة.

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متى تطلق فيفا 19 التحديثات الشتوية؟

بمجرد غلق سوق الانتقالات في يناير، بدأت شركة الكترونك آرتس في إجراء تحديثات لقاعدة البيانات للعبة فيفا وفيها سيتم ضم اللاعبين إلى أنديتها الجديدة (وربما الدوري الجديد) بعد استبدال الفريق القديم، وكذلك إضافة كل التعاقدات التي حدثت في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

في هذا الموسم، سيتم إضافة التعديلات في 15 فبراير المقبل ولكنه ليس معروفاً بعد ماهية اللاعبين الذين سيتصدروا القائمة وفي نسخة فيفا 18 تم تحديث بيانات الدوري الإنجليزي الممتاز أولاً قبل باقي الدوريات ثم تمت إضافة البقية توالياً كل يومين أو ثلاثة، تم إصدار كل الدوريات الخمس الكبرى بشكل منفصل، وفي وقت لاحق تم إضافة بقية اللاعبين من كل أنحاء العالم في

تم تحديث مراكز بعض اللاعبين بالإضافة إلى أنديتهم وتقييمهم الجديد، خاصةً إذا لعبوا بصورة أكبر في مركز ما غير المخصص لهم في بداية إصدار نسخة فيفا 19، وكذلك قد يتم إضافة بعض المهارات وتعديل بعضها مثلما حدث مع لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الذي تراجعت مهارته في اللعبة، في حين أن راشفورد تم تغيير مركزه إبان فترة مورينيو من مهاجم إلى لاعب وسط أيسر.

من هم اللاعبين الذين ستزيد تقييماتهم؟

أفضل طريقة لمعرفة مدى تطور تقييم اللاعب هو فحص قاعدة بيانات المواسم الحالية عبر الإنترنت حيث يتم تحديثها باستمرار على مدار السنة مع تنزيل التقييمات المُعدلة تلقائياً إلى وحدة التحكم في كل مرة يتم فيها تشغيل وضع online seasons.

يعتبر مقدار البطاقات الخاصة التي اكتسبها أي لاعب طوال الموسم هو مؤشر آخر على تحسين تقييمه، على سبيل المثال إذا تم اختيار ماركو رويس في فريق الأسبوع مرتين وحصوله على جائزة لاعب الشهر مرتين، من المحتمل زيادة تقييمه من 85 إلى 88.

اللاعب النادي تقييم سبتمبر تقييم يناير جورجيو كيليني يوفنتوس 89 90 ديفيد سيلفا مانشستر سيتي 89 90 بييري إيمريك أوباميانج آرسنال 87 88 كيليان مبابي باريس سان جيرمان 87 88 ماركو رويس بروسيا دورتموند 85 88 فيرجيل فان دايك ليفربول 85 87 أليسون بيكر ليفربول 85 86 رحيم سترلينج مانشستر سيتي 85 86 بيرناردو مانشستر سيتي 84 86 سون هيون مين توتنهام 84 85 فويتشيك تشيزني يوفنتوس 84 85 أكسيل فيتسل بروسيا دورتموند 82 85 ممفيس ديباي ليون 83 84 آلان نابولي 82 83 فيليبي أندرسون وست هام 82 83 سيرجي جنابري بايرن ميونخ 82 83 سوزو ميلان 82 83 رومان بوركي بروسيا دورتموند 81 83 ماتياس دي ليخت أياكس 80 83 وسام بن يدر إشبيلية 81 82 جواو كانسيلو يوفنتوس 81 82 ثروجان هازارد بروسيا مونشنغلادباخ 81 82 ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد 81 82 أندرو روبيرتسون ليفربول 81 82 أنتونيو روديجير تشيلسي 81 82 باكو ألكاسير بروسيا دورتموند 79 82 توماس ديلاني بروسيا دورتموند 79 82 لوكاس توريرا آرسنال 78 82 فرانكي دي يونج أياكس 77 82 مارسيلو بروزوفيتش الإنتر 80 81 ماتيو بوليتانو الإنتر 80 81 كاناليس ريال بتيس 79 81 كاي هافرتز باير ليفركوزن 79 81 سيمون كاير إشبيلية 79 81 مانويل أكانجي بروسيا دورتموند 78 81 سيباستيان هالر إينتراخت فرانكفورت 78 81 روبين نيفيس وولفرهامبتون 79 80 توماس فاكليك إشبيلية 78 80 ريتشارلسون إيفرتون 77 80 لوكا يوفيتش إينتراخت فرانكفورت 75 80 دافيد أوسبينا نابولي 78 79 كالوم ويلسون بورنموث 78 79 دافيد كالابريا ميلان 77 78 هيكتور مورينو ريال سوسيداد 76 78 أشرف حكيمي بروسيا دورتموند 75 78 هاري وينكس توتنهام 75 78 جوردان سانشو بروسيا دورتموند 72 78 جونيور فيربو ريال بتيس 75 76 رودريجو بينتاكور يوفنتوس 76 77 خوان بيرنات باريس سان جيرمان 76 77 ريان فريزر بورنموث 75 77 مات دوهيرتي وولفرهامبتون 74 76 ويستون ميكيني شالكة 72 74 ريان بينيت وولفرهامبتون 71 73 جويلينتون هوفينهايم 69 75 ديكلان رايس وست هام 69 74 ديفيد بروكس بورنموث 69 73 كايل والكر بيتيرز توتنهام 69 71 ماتيو جندوزي آرسنال 67 71 كالوم هودسون أودوي تشيلسي 68 70

هل سيتحسن لاعبو فريقي الخاص؟

سيتم تحديث القوائم تلقائياً في وضعي online seasons وكذلك new career عندما تتصل وحدة التحكم الخاصة بك بخوادم الكترونك آرتس ويتم تحديث تشكيلات online seasons بانتظام، في حين أنه يجب بدء لعبة جديدة في وضع career mode من أجل أن تصبح التحديثات سارية المفعول.

لن يتم ترقية أي بطاقات عادية في FIFA Ultimate Team ولكن هناك احتمالية لتحديث بعض البطاقات الخاصة تلقائياً، والتي تشتمل على فريق الأسبوع، Ultmate Scream، FUTmas، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، Ones to watch players وإذا كانت بطاقة الأساس الخاصة بهم قد تلقت تحديثاً صغيراً فهناك احتمال ألا يتم ترقية البطاقة الخاصة.

سيتم زيادة تقييم جميع اللاعبين الجدد الذين لم يتم العثور عليهم في أي حزم سابقة في فيفا 19، ولكن اللاعب الغير متواجد في التشكيل الأساسي لناديك الخاص سيتم تحديث تقييمه في حالة واحدة، وهي أن يكون تغير درجته بالزيادة، وتكون هذه الزيادة مساوية أو أكبر لتقييمه الأول عند دخوله الفريق، وفي حالة تكرار لاعب واحد سوف يتم زيادة كل البطاقات الخاصة به إذا استوفى المعايير.