تحدث عن العروض السعودية لموكله .. وكيل فيرلاند ميندي يصدم ريال مدريد

الظهير الأيسر ارتبط بالقدوم لدوري روشن هذا الصيف

باتت العروض السعودية الكبيرة أمل عديد الأندية الأوروبية في التخلص من لاعبيها الزائدين عن الحاجة بأسعار ممتازة، ويُعد تشيلسي المثال الأبرز ببيعه للثنائي خاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي للهلال والأهلي على الترتيب.

ريال مدريد أحد تلك الأندية، إذ كان يُمني نفسه بوصول عرض سعودي كبير لأحد لاعبيه غير المرغوب بهم الموسم القادم، وهو الظهير الأيسر فيرلاند ميندي، لكن وكيل اللاعب الفرنسي صدم النادي الإسباني حين سُئل عن الأمر.

الوكيل بول شيانتشي نفى لموقع كووورة وجود أي عروض سعودية لموكله، مشيرًا إلى استمراره مع الريال للموسم القادم، وهو ما يُمثل صدمة للنادي الإسباني الراغب في التخلص من اللاعب لتعدد إصاباته وبعد تعاقده مع فران جارسيا من رايو فاييكانو.

إذ قال "ميندي مستمر الموسم المقبل مع ريال مدريد، وكل تركيزه مع الميرنجي، وسيبدأ غدًا الفترة التحضيرية بشكل طبيعي".

أضاف "لم نتلق أي عرض رسمي من أي نادٍ سعودي حتى الآن، وكل ما تردد مجرد شائعات".

يُشار إلى أن المدافع الفرنسي وصل الريال قادمًا من ليون صيف 2019، وقد اقتصرت عدد دقائق لعبه الموسم الماضي على 2064 دقيقة خلال 28 مباراة لم يترك بهم أي بصمة سوى تمريرة حاسمة واحدة.