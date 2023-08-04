ربما تحدث المفاجأة .. "إعارة صفقة الاتحاد الجديدة لضم نجم عالمي"

أحمد فرهود
Karim Benzema Abderrazak Hamdallah Ittihad Sfaxien Arab Champioship 2023 SPLIttihad Twitter
الإتحادجواو فيليبدوري روشن السعوديانتقالات

ميركاتو نادي الاتحاد يشتعل بأكبر مفاجأة

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

في مفاجأة هي الأكبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ يفكر مسؤولو نادي الاتحاد، في التخلص من إحدى صفقات الفريق الأول لكرة القدم الأجنبية "الجديدة".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الاتحاد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -، مع 4 صفقات عالمية؛ هم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا".

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج، قد يستغنى العميد الاتحادي، عن جوتا في الصيف الحالي؛ وذلك بعد أسابيع قليلة من التعاقد معه، بشكل رسمي.

وكشف الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، عن أن الاستغناء عن الجناح البرتغالي الشاب - إن حدث -؛ سيكون من خلال إعارته لأي فريقٍ آخر.

وأشار الإعلامي الرياضي الشهير، إلى أن مسؤولي الاتحاد، يبحثون عن نجم عالمي كبير، لتسجيله في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، بدلًا من جواو فيليبي.

جوتا البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد، في يوليو الماضي، قادمًا من صفوف سلتيك الاسكتلندي، وفي عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026.

ولعب الجناح البرتغالي الشاب، 3 مباريات مع الفريق الاتحادي، في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية - حتى الآن -، بواقع 147 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

96859 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 56027كريم بنزيما
  • 5119خاليدو كوليبالي
  • 7127روبرتو فيرمينو
  • 4302نجولو كانتي
  • 9018مارسيلو بروزوفيتش
  • 15266صفقة أخرى
96859 الأصوات