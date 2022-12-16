"تحدثت مع رونالدو ولن أستغرب إذا اعتزل كرة القدم!"

تحدث الدولي الفرنسي السابق باتريس إيفرا عن تفاصيل مكالمة جمعته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو عقب الإقصاء من كأس العالم 2022، مؤكدًا تفاصيل صادمة لمشجعيه.
إيفرا قال إن رونالدو كان من الطبيعي أن يبدو محبطًا عقب هذا الإخفاق، لكنه أكد أنه لم يحدثه عن أي شيء يخص مستقبله الكروي بل تحدث معه عن "الحياة والعائلة" على حد تعبيره.
في تصريحاته لشبكة "سكاي" أكد إيفرا أنه "لن يتفاجأ" إذا اعتزل رونالدو لعب كرة القدم في الأيام المقبلة.
وأضاف: "ميسي قال إنه قد يعتزل بعد كأس العالم، لا أعلم إن كان رونالدو سيفعل ذلك أم لا، لكنني لن أندهش إذا قرر ذلك".
وأردف: "أحيانًا تصل لمستوى من الانتقادات مع نهاية مسيرتك يجعلك تقول: كفي سأتوقف!".
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