"تحدثت لهالاند، ولو ذهب مبابي إلى مدريد قد ينضم لبرشلونة"

أشار ميتشو بيريز لاعب منتخب إسبانيا السابق والذي يعتبره إرلينج هالاند أحد الأشخاص المؤثرين في حياته إلى أن النجم النرويجي يريد اللعب في إسبانيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميتشو لصالح "كادينا سير"، وأكد خلالها أنه تحدث مع هالاند مؤخرًا حول مستقبله.

وقال ميتشو: "لقد كنت مع هالاند، وتحدثنا سويًا في عدة أمور، وأعتقد أنه لن يستمر في صفوف بوروسيا دورتموند".

وأضاف: "هالاند يبحث عن فريق قوي يستطيع اللعب في دوري أبطال أوروبا، فريق يستطيع المنافسة على البطولات".

وأردف: "لقد أعطاني شعورًا أنه يبحث عن مشروع رياضي يستمر لسنوات طويلة، وأخبرني أنه يحب إسبانيا".

وأكمل: "هالاند لا يبحث عن الأموال في المقام الأول، لو ذهب مبابي إلى ريال مدريد أعتقد أن برشلونة سيكون خيارًا جيدًا للغاية، وفي تلك الظروف سيكون سعره رخصيًا".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على إقامة عدة اجتماعات بين وكيل اللاعب وجوان لابورتا رئيس نادي برشلونة.