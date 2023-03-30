تحت تأثير الكحول .. واين روني يرغب في احتراف المُلاكمة!

مروج بطولات الملاكمة يكشف طلب نجم مانشستر يونايتد خوض مباريات قتالية!

من المعروف أن واين روني أسطورة مانشستر يونايتد من أشد المعجبين بالملاكمة حيث ظهر مرات عديدة أثناء مشاهدته فوز تايسون فيوري على ديريك تشيسورا في قتالهم ​​نهاية العام الماضي.

وكشف إيدي هيرن رئيس شركة "Matchroom Sport" في حديثه خلال بودكاست بيتر كراوتش لاعب مانشستر يونايتد السابق أن روني يرسل له رسائل نصية من حين لآخر وهو في حالة سكر ويطلب الشجار.

سأل كراوتش هيرن: "هل يستطيع أي لاعب كرة قدم المشاركة في منافسات الملاكمة فأجاب هيرن: "روني يمكنه القتال، لقد تحدثت إلى واين، عندما يشرب مشروبًا كحوليًا، يرسل لي رسالة ويقولي لي أنه يريد أن يقاتل ومتحمس لمواجهة هذا أو ذاك".

وواصل: "أحيانًا أتلقى رسالة من واين تقول: "اجعلني ضد كذا وكذا أريد خوض تلك المعركة".

وأردف: "أنظر إلى رسائله في الصباح وأرد عليه بأن هذا سيكون حدثًا كبيرًا وأسأله هل هو جاد، لكنه لا يرد".

وأتم: "واين يستطيع القتال".

يذكر أن روني تحدث في برنامج "BoxNation"، وكشف أنه نشأ ملاكمًا متحمسًا، لكنه قرر في النهاية ممارسة مهنة كرة القدم.