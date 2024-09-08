تحت أنظار كلوب.. طوفان أصفر "من 100 طفل" يهاجم أساطير دورتموند!

في ليلة وداعية..

لعب أساطير بوروسيا دورتموند لوكاس بيشتشيك وجاكوب بلاشيكوفسكي ونوري شاهين مباراة "سريالية" ضد 100 طفل، تحت أنظار المدرب الألماني يورجن كلوب.

وتلقى الأسطورتان بيشتشيك وبلاشيكوفسكي وداعًا غريبًا أمس السبت، حيث لعبا أمام 100 طفل على أرض الملعب، قبل أن ينضم إليهما شاهين، بينما كان المدرب السابق كلوب يراقب المشهد.

ورغم أن هذه المناسبة أقيمت لتكريم لاعبي دورتموند السابقين، إلا أن الأنظار اتجهت صوب كلوب، الذي لم يعلن خطوته المقبلة، بعد رحيله عن قيادة ليفربول في مايو الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت تقارير صحفية أن المدرب الألماني رفض تدريب المنتخب الأمريكي، كما استبعد قيادة منتخب إنجلترا أيضًا.

وعن خطوته المقبلة، علق كلوب: "أنا أعمل، لكن ليس بالقدر الذي اعتدت عليه، أنا لا أفعل شيئًا فحسب، بل في بعض الأحيان أفعل ذلك، لا أفتقد أي شيء".