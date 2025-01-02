تجنبًا لسيناريو بيكنباور.. لهذا قررت رابطة الدوري الإيطالي إلغاء الحداد على روح أسطورة تورينو في الرياض!

مشاهد مؤسفة تخشى رابطة الدوري الإيطالي أن تتكرر

بدأ عام 2025 بحزن خيم على عالم كرة القدم الإيطالية حيث إنه في الثاني من يناير 2025، توفي ألدو أجروبي عن عمر يناهز 80 عامًا.

لقد ترك لاعب الوسط والمدرب والناقد والمعلق السابق بصماته على تاريخ تورينو كلاعب كرة قدم، وكرة القدم الإيطالية بشكل عام، وتوفي في بيومبينو مسقط رأسه بسبب التهاب رئوي.

قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة السوبر الإيطالي في الرياض بين إنتر وأتالانتا، قررت رابطة الدوري الإيطالي عدم إقامة دقيقة صمت حدادًا على وفاة ألدو أجروبي في السعودية والاكتفاء بفعل ذلك في إيطاليا فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أوضحت رابطة الدوري الإيطالي أنه في السعودية، غالباً ما يُنظر إلى فكرة دقيقة الصمت والحداد على أنه "سلوك مغاير للعادات المحلية".. ولهذا السبب، تم اتخاذ القرار بعدم إقامة دقيقة صمت حدادًا على وفاة أجروبي لتجنب أي صافرات من المدرجات.

الهدف من القرار هو تجنب ما حدث قبل عام، خلال كأس السوبر الإيطالي 2024، عندما تم التشويش على دقيقة الصمت حدادًا على جيجي ريفا بصيحات استهجان من جزء من الجمهور، مما أثار السخط والجدل، وكذلك حدث الأمر في السوبر الإسباني بين ريال وأتلتيكو حين كانت هناك دقيقة صمت على روح فرانز بيكنباور.