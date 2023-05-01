تجلب النحس؟ يورجن كلوب يطلب من جماهير ليفربول التوقف عن غناء أغنيته!

طلب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول من جماهير فريقه التوقف عن غناء ترنيمته الخاصة في المدرجات أثناء المباريات، والانتظار حتى نهاية اللقاء.
المدرب الألماني يرى أن الترنيمة الخاصة به "أنا سعيد جدًا لأن يورجن أحمر" ، التي تم غنائها على أنغام فرقة البيتلز منذ حوالي 4 سنوات، يجب أن يتم التوقف عن ترديدها في المدرجات عندما يكون الفريق متقدمًا في النتيجة والاكتفاء بغنائه في حالة الانتصار بالمباراة.
تم غناء الأغنية مرة أخرى بشكل متكرر عندما تفوق فريق الريدز على توتنهام بثلاثية في الشوط الأول قبل أن تنقلب الأمور ويحسم اللقاء لرجال كلوب في الدقيقة الأخيرة بنتيجة 4-3 أمس الأحد.
وقال كلوب عقب اللقاء في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو": "يجب أن أقول الآن أنا أحب جميع أغاني الجمهور ولكن أغنيتي أطلب أن لا يتم غنائها، إذا كنت تريد ترديدها، فقم بغنائها بعد المباراة في الحانات أو في أي مكان".
وأضاف: "لأنه دائمًا ما يكون الأمر كما لو أن المباراة انتهت، نحن كانا متقدمون 3-0 وسمعت هتاف "أنا سعيد للغاية لأن يورجن أحمر"، لكن المباراة لم تنته بعد!".
وأتم: "سيكون من الرائع حقًا أن تترك الأغنية إلى وقت لاحق حتى لا تصبح الأمور مثل ما حدث، بالتأكيد الجميع سعداء، كان الجو بمثابة انفجار لن ينسى أحد تلك المباراة أبدًا".
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