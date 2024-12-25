متحديًا ثورة الجماهير .. محمد صلاح يربط مستقبل نجم ليفربول بعقده الجديد!

"مو" أكبر الداعمين للمهاجم "المغضوب عليه"!

كشفت تقارير صحفية، تطورات بشأن موقف النجم الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، بعد انتشار أنباء حول رحيله عن الريدز في المستقبل القريب.

ورجحت تقارير، خروج نونيز على سبيل الإعارة خارج أسوار الآنفيلد في ظل عدم رضا قطاع كبير من الجماهير عنه، حيث لا تعبر نسبة أهدافه عن حالة الانتفاضة التي يعيشها الفريق الإنجليزي، المتصدر للبريميرليج وكذلك دوري أبطال أوروبا.

ولعب داروين نونيز هذا الموسم مع ليفربول 22 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف فقط وقدم 3 تمريرات حاسمة، في الوقت الذي سجل خلاله المهاجم المصري محمد صلاح 18 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Anfield Watch"، فإن نجوم ليفربول الكبار يدعمون داروين نونيز ويريدون استمراره في الفريق، ويتصدر هذه القائمة محمد صلاح، حيث سبق ودافع عن زميله الأوروجوياني وطالب الجماهير بالصبر عليه.

وأشار الموقع، إلى أن صلاح الذي يدخل حاليًا في محادثات عميقة مع إدارة ليفربول بشأن تجديد عقده، يتمسك ببقاء نونيز في الفريق حال تمديد إقامته في الآنفيلد، حيث يثق في قدرته على قيادة هجوم الريدز ويدرك طبيعة الأدوار التي يقوم بها داخل الملعب.

وأوضح التقرير أن صلاح يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع نونيز، كما أنه يرى في المهاجم الأوروجواياني مميزات كبيرة، حيث يتمتع بلياقة بدنية وبنية جسدية قوية يستطيع من خلالها شغل المدافعين وتفريغ المساحات له من أجل تسجيل الأهداف.

وينتهي عقد محمد صلاح (32 عامًا) مع ليفربول في صيف 2025، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل، بينما لم تلتقي طلباته المادية ومدة العقد الجديد مع رغبة إدارة ليفربول.