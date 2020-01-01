تجديد عقد راموس يغتال أحلام ريال مدريد في ضم ألابا

ألابا يبتعد عن ريال مدريد

ذكرت لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن تجديد عقد سيرخيو راموس المحتمل مع ريال مدريد سينهي أحلام الفريق الملكي في ضم دافيد ألابا بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي

ريال مدريد كان قريبًا من ضم ألابا حيث ينتهي عقده مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، حيث أن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي قد اتصل بشكل شخصي بالمدافع النمساوي من أجل إقناعه بأن يكون النادي الإسباني وجهته القادمة

كيكر الألمانية بدورها كتبت بأن النادي الملكي ليس متفائلاً بضم اللاعب النمساوي ويؤمن بأن باريس سان جيرمان الأقرب لخدماته، بالإضافة لصعوبة إقناعه بتخفيض الرقم الذي يطلبه وكيله بيني زاهافي كراتب.

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ووضع نادي ريال مدريد الإسباني، المدافع النمساوي دافيد ألابا، كهدف رئيسي له، في حالة رحيل قائد الفريق سيرخيو راموس الصيف القادم، ولكن الأمور سارت بشكل مختلف في الأشهر الأخيرة

راموس يدخل في العام الأخير من عقده مع ريال مدريد، وسط أنباء حول الوصول إلى اتفاق بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد لمدة عامين بنفس راتبه الحالي، لذلك سيكون من الصعب التكفل براتب ألابا

والد اللاعب سبق أن اعترف في 2018 باهتمام ريال بالتعاقد معه، وترحيب ألابا نفسه بهذه الفكرة، وهو ما صب في صالح النادي الإسباني الذي تربطه علاقات قوية بوكيل اللاعب ووالده، ولكن الظروف المالية أفسدت كل شيء

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يذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بضم ألابا، حيث هناك اهتمام من برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي بالحصول على خدماته، ويبدو أن باريس سان جيرمان أيضًا قد انضم إلى القائمة.