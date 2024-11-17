الأكبر في السيتي .. خطوة واحدة تفصل هالاند عن توقيع عقده الجديد "المرعب" ماليًا

أرقام ستجعل المهاجم النرويجي الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن وجود عقبة واحدة تفصل إيرلينج هالاند عن توقيع عقده الجديد مع مانشستر سيتي، والذي سيتضمن أرقامًا مالية مرعبة ستجعل اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي.

هالاند مرتبط مع السيتي حاليًا بعقد ينتهي صيف 2027 يحصل بموجبه على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، فيما العقد الجديد سيشهد زيادة راتبه إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا ليتخطى زميله كيفين دي بروينه صاحب العقد الأعلى في النادي بحصوله على 400 ألف أسبوعيًا.

ميرور أوضحت أن مسؤولي بطل إنجلترا واثقون تمامًا من التوصل لاتفاق مع المهاجم النرويجي على العقد الجديد، والذي سيمتد حتى نهاية موسم 2028-2029، وهو ما قد يُحبط جميع الأندية الراغبة في ضمه خلال السنوات القليلة القادمة وعلى رأسها برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة أشارت إلى أن العقبة الوحيدة التي تحول التوقيع على العقد الجديد هي الشرط الجزائي، حيث يُصر وكلاء هالاند على بقاء الشرط الحالي البالغ قيمته 150 مليون جنيه إسترليني فيما يرغب النادي في إزالته تمامًا، لكن الأقرب حسب ميرور أن يتوصل الطرفان لحل وسط يقضي برفع قيمة الشرط الجزائي إلى 200 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن هالاند نجح في إحراز 105 هدف خلال 113 مباراة مع السيتي، وقد توج معه بالثلاثية في الموسم الأول (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) وبالدوري الإنجليزي في الثاني، بجانب السوبر الأوروبي وكأس الدرع الخيرية.