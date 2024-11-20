هل يرحل بعد الاتفاق؟ الكشف عن حقيقة بند "الهبوط" في عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي

تفاصيل جديدة من عقد المدرب الإسباني

قام بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالاتفاق مع النادي الإنجليزي على تجديد عقده لمدة عام واحد على الأقل، وسط تكهنات حول تفاصيل هذا العقد.

موقع "ذا أثلتيك" قال إن تجديد بيب يتضمن إمكانية إضافة سنة أخرى بالاتفاق بين الطرفين، وظهرت مزاعم وتقارير من مصادر أخرى حول شرط في عقده يتعلق بإمكانية هبوط مانشستر سيتي في حالة ثبوت إدانته في 115 انتهاكًا للعب المالي النظيف.

صحيفة "جارديان" البريطانية، قالت إن الاتفاق الذي أبرمه بيب مع مانشستر سيتي، لا يتضمن شرطًا يسمح له للرحيل في حالة هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدرجة الأدنى "تشامبيونشيب"، وهذا يعني أن صاحب الـ53 سنة سيبقى في ملعب الاتحاد حتى لو هبط حامل لقب البريميرليج بسبب أي عقوبة محتملة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو ما يأتي تأكيدًا لما قاله المدرب الإسباني في أكثر من مناسبة، حول استمراره في مانشستر سيتي حتى لو اضطر إلى اللعب في دوري الدرجة الأولى.

يذكر أن جوارديولا بدأ مهمته مع سيتي في يوليو 2016 بعد رحيله عن بايرن ميونخ، وقاد الفريق الإنجليزي للحصول على لقب الدوري 6 مرات، بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي و4 ألقاب كأس رابطة المحترفين، و3 بطولات للسوبر المحلي المعروف باسم "الدرع الخيرية".