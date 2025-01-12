"الإدارة تقدره كثيرًا ولكن" .. سر تأخر تجديد الهلال لعقد علي البليهي

صاحب الـ35 عامًا يخالف الإدارة الرأي..

كما هو مثير للجدل داخل الملعب، فهو كذلك خارجه في ملف تجديد عقده مع الهلال، إذ دخل المدافع علي البليهي الفترة الحرة في يناير الجاري.

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المدافع السعودي يعيش حاليًا فترة من عدم الاستقرار، إذ يهاجمه الجمهور نظرًا لتراجع مستواه وتسببه بشكل مباشر أو غير مباشر في وداع المنتخب الوطني لكأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26" من دور نصف النهائي، ثم خروج الهلال من كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الاتحاد في ركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (2-2).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ملف التجديد للقلعة الزرقاء في خضم كل ذلك، ليثير الانقسامات بين الجمهور بين مؤيد لبقائه ومعارض، لكن بالنسبة لإدارة النادي فسير عملية التفاوض لتمديد العقد جارية.

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بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات مع البليهي للتجديد، إذ عرضت عليه عقدًا لمدة عام واحد، لكن اللاعب يريد التوقيع لعامين.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ35 عامًا يحظى بتقدير كبير من إدارة النادي، للدور الذي يلعبه مع الفريق، مؤكدة على أن هناك تقارب في وجهات النظر بين الطرفين للتجديد، إذ أن كلاهما يعمل بجدية للوصول لصيغة اتفاق تُرضي الجميع كون الاختلافات حول الشروط ليست جوهرية.

يذكر أن البليهي يلعب للهلال منذ عام 2017 وقتما انضم له من الفتح، ليشارك معه خلال تلك السنوات في 236 مباراة، وسجل 22 هدفًا، بجانب صناعة اثنين آخرين، حاصدًا عديد البطولات، على رأسها دوري أبطال آسيا مرتين، وفضية كأس العالم للأندية 2022.