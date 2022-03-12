تجاوز مارادونا في كأس العالم .. ميسي يسطر تاريخًا جديدًا

ميسي يتفوق على الجميع حتى الأسطورة مارادونا

نجح نجم الأرجنتين ليونيل ميسي في التفوق على الأسطورة دييجو مارادونا في تسجيل الأهداف بكأس العالم.

فبعد تسجيل ميسي هدفه الثالث بمونديال قطر، أمام أستراليا بالدور ثمن النهائي، رفع رصيد أهدافه بكأس العالم إلى 9 أهداف، متفوقًا على الأسطورة مارادونا صاحب الثمانية أهداف.

وأصبح البرغوث ثاني هدافي الأرجنتين بكأس العالم، خلف جابرييل باتيستوتا، الذي سجل 10 أهداف في المونديال.

سجل ميسي أهدافه التسع بأربع نسخ لكأس العالم؛ هدف بمونديال 2006، 4 أهداف بمونديال 2014، وهدف بمونديال 2018، وثلاثة أهداف بمونديال قطر 2022، هدفين بدور المجموعات ضد كلًا من السعودية والمكسيك، والأخير بأستراليا بدور ال16.

وتسعى الأرجنتين للعبور إلى الدور ربع النهائي، استعداداً لمواجهة هولندا من أجل تحقيق النجمة الثالثة.