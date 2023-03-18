تجاوز أسطورية ميسي ورونالدو مسألة وقت .. هالاند صاحب الثمانية أهداف في خمسة أيام!

النجم النرويجي يسير في الطريق الصحيح.

قدم النجم النرويجي إرلينج هالاند عرضًا مذهلًا من جديد في مواجهة فريقه مانشستر سيتي أمام نظيره برنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

اللاعب الشاب سجل هاتريك وقاد فريقه لفوز كبير آخر في نفس الأسبوع الذي فازوا فيه على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ماذا قدم هالاند أمام برنلي؟

بعيدًا عن الهاتريك فقد سدد الكرة أربع مرات على المرمى، وحاول استعادة الكرة مرة واحدة وكان له عشر تمريرات صحيحة فقط بنسبة دقة 40٪ ترتفع إلى 44% في منتصف ملعب الخصم.

رقم سبقه له الكبار

في تاريخ الدوري الإنجليزي لم يسبق أن سجل لاعب واحد 40 هدفًا في كافة البطولات سوى في خمس حالات سابقة، وكان هالاند هو السادس.

سبق هالاند لذلك الرقم عدة نجوم لعل أبرزهم المصري محمد صلاح وهو الوحيد المستمر في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بجوار هاري كين نجم توتنهام الحالي، ومعهم كريستيانو رونالدو وغيرهم.

ستة هاتريك

النجم النرويجي وصل للهاتريك السادس له في الموسم على ملعب الاتحاد، بعد ثلاثية اليوم، وبعيدًا عن مدى كبر ذلك الرقم لكن بمقارنته بعدد المباريات التي فشل في التسجيل فيها على نفس الملعب والذي هو خمسة لقاءات ستدركون كم هو رقم مذهل.

أكثر من كافة نجوم الدوري الإنجليزي مجتمعين

تسجيل هالاند للهاتريك السادس أيضًا يعني أنه نجح هذا الموسم في تسجيل ثلاثيات أكثر من كافة نجوم الدوري الإنجليزي مجتمعين في كافة البطولات.

حيث سجل محمد صلاح وإيفان توني وسون هيونج مين وفيل فودين ولياندرو تروسارد بواقع هاتريك لكل لاعب بإجمالي خمسة ثلاثيات هذا الموسم في كل البطولات التي شاركوا فيها.

ثمانية أهداف في خمسة أيام!

بثلاثية اليوم يصل هالاند للهدف رقم ثمانية له هذا الأسبوع بعد أن سجل خمسة أهداف أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

هذا يقود هالاند ليكون قد سجل ثمانية أهداف في خمسة أيام، وهي سجلات لم يسبقه لها الكثير من النجوم، فقط كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي لو دققنا البحث في أرقامهم.