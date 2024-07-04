"تجاوزنا ذكرى 2016 المؤلمة" .. ديشان يحذر من تهديد كريستيانو رونالدو ويكشف أوراق البرتغال

"مبابي لا يمر بفتر سيئة على الإطلاق"

أكد ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، أنه سيكون من الصعب على البرتغال أو أي منتخب آخر التغلب على "الديوك" خلال مباريات "يورو 2024".

ويخوض منتخب فرنسا اختبارًا صعبًا عندما يواجه البرتغال، غدًا الجمعة على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الأوروبية.

وقال ديشان في المؤتمر الصحفي: "لدينا جودة وإتقان لذلك نتفوق على أي مشكلة تظهر لدينا وكذلك نتفوق على خصومنا. الآن، نواجه صعوبة في أن نكون فعالين على المرمى، لكن هذا الأمر سيتغير في المباراة المقبلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث ديشان عن مواجهة قائد البرتغال كريستيانو رونالدو، قائلًا: "لقد كان دائمًا يشكل تهديدًا على الجانب الهجومي لأي منافس. لديه دائمًا القدرة على التسجيل والحسم. إنه يمتلك هذه الموهبة وسيظل منافسًا عظيمًا للغاية".

وأردف: "مبابي لا يمر بفترة سيئة على الإطلاق، لقد واجه مشكلة قبل اليورو، وهو يشعر بالارتياح الآن، أما أنطوان جريزمان فإنه ليس في أفضل حال ولكن يتحسن تدريجيًا والبيانات تؤكد ذلك. سنحتاج إلى جميع لاعبينا أمام البرتغال".

وواصل مدرب فرنسا: "البرتغال منتخب لديه توازن قوى. هذا الفريق يفضل الهجوم على الدفاع بخلاف هولندا وبلجيكا. أعرف ما يحب روبرتو مارتينيز القيام به وسنحاول أن يكون لدينا نفس القدر من السيطرة".

وختم: "نهائي 2016؟ (فازت البرتغال 1-0) لقد كانت مباراة قوية ومؤلمة للغاية، لكن كان ذلك قبل 8 سنوات. لا أعرف ما إذا كانوا الآن أقوى أم أضعف، نحن الآن في الدور ربع النهائي. وسنكون الأفضل هنا".